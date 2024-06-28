Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації

Перебувайте в укриттях.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - попереджують українські військові.
Раніше у ніч проти 28 червня 2024 року у Повітряних Силах попереджували проте, що на Дніпропетровщині триває робота ППО по БпЛА.
Раніше ТСН.ua розповідав про фугасну загрозу: скільки у РФ надважких бомб ФАБ-3000 та як їх можна знищувати.
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