Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - попереджують українські військові.

Раніше у ніч проти 28 червня 2024 року у Повітряних Силах попереджували проте, що на Дніпропетровщині триває робота ППО по БпЛА.

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Раніше ТСН.ua розповідав про фугасну загрозу: скільки у РФ надважких бомб ФАБ-3000 та як їх можна знищувати.

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