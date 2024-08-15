Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації  на східному напрямку

Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації  на східному напрямку

Сирени пролунали в деяких областях України

Триває чергова тривожна ніч для українців.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації  на східному напрямку.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні. 

У низці областей оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що Україною рухається низка ворожих дронів: куди летять безпілотники

Додамо, що зранку 13 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. ПС попереджали про зліт МІГів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація