Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації  на східному напрямку

Триває чергова тривожна ніч для українців.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні.
У низці областей оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що Україною рухається низка ворожих дронів: куди летять безпілотники.
Додамо, що зранку 13 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. ПС попереджали про зліт МІГів.
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