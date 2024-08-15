Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації  на східному напрямку

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні.

У низці областей оголошена повітряна тривога.

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Нагадаємо, що Україною рухається низка ворожих дронів: куди летять безпілотники.

Додамо, що зранку 13 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. ПС попереджали про зліт МІГів.

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