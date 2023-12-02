Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря

Перебувайте в укриттях.
У частині українських областей оголошена повітряна тривога.
"Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття - попередили у Повітряних Силах ЗСУ.
Повітряна тривога оголошена у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Це чергова повітряна тривога у ніч проти 2 грудня.
Нагадаємо, що у кількох українських областях оголосили повітряну тривогу: у передмісті Дніпра пролунали вибухи.
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