Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря

У частині українських областей оголошена повітряна тривога.

"Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття - попередили у Повітряних Силах ЗСУ.

Повітряна тривога оголошена у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Це чергова повітряна тривога у ніч проти 2 грудня.

Нагадаємо, що у кількох українських областях оголосили повітряну тривогу: у передмісті Дніпра пролунали вибухи.

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