Українські військові попередили про активністіь ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку

На Харківщині оголошена повітряна тривога.

Вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Також відбулися пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

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Нагадаємо, що раніше у Хмельницькій області відновили енергопостачання у населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок атаки безпілотників.

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