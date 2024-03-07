Українські військові попередили про активністіь ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
На Харківщині оголошена повітряна тривога.
Вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
Також відбулися пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що раніше у Хмельницькій області відновили енергопостачання у населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок атаки безпілотників.
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