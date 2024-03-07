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Українські військові попередили про активністіь ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку

Українські військові попередили про активністіь ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку

Потурбуйтеся про близьких / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

На Харківщині оголошена повітряна тривога.

Вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. 

Також відбулися пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, що раніше у Хмельницькій області відновили енергопостачання у населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок атаки безпілотників

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