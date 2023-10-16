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Українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях

Які українські області "почервоніли" / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Потурбуйтеся про власну безпеку.

Триває чергова неспокійна ніч для українців. 

Чернігівська, Сумська, Полтавська області – ракетна небезпека - повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Також повітряна тривога оголошена у Харківській, Луганській, Херсонській областях та автономній республіці Крим. 

"Ракета на Сумщині, рухається у західному напрямку. Ракета на Полтавщині, рухається у бік Миргорода", - пізніше попередили українські військові. 

"Черкаська Кіровоградська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!", - також пізніше повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

"Дніпро - в укриття!", - уточнили в ПС ЗСУ. 

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