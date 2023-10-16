Українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях

Потурбуйтеся про власну безпеку.
Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Чернігівська, Сумська, Полтавська області – ракетна небезпека - повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Також повітряна тривога оголошена у Харківській, Луганській, Херсонській областях та автономній республіці Крим.
"Ракета на Сумщині, рухається у західному напрямку. Ракета на Полтавщині, рухається у бік Миргорода", - пізніше попередили українські військові.
"Черкаська Кіровоградська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!", - також пізніше повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
"Дніпро - в укриття!", - уточнили в ПС ЗСУ.
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