Українські військові попередили про ворожу тактичну авіацію в акваторії Азовського моря та рух безпілотників

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні.

Також:

БпЛА з Кіровоградської області у Дніпропетровської (курс східний);

БпЛА з Миколаївщині у Кіровоградську область (курс північний);

БпЛА з Миколаївщини у Дніпропетровську область (курс північно-східний).

Не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях.

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