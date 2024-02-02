Українські військові попередили про ворожу тактичну авіацію в акваторії Азовського моря та рух безпілотників

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні.
Також:
- БпЛА з Кіровоградської області у Дніпропетровської (курс східний);
- БпЛА з Миколаївщині у Кіровоградську область (курс північний);
- БпЛА з Миколаївщини у Дніпропетровську область (курс північно-східний).
Не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях.
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