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Українські військові попередили про ворожу тактичну авіацію в акваторії Азовського моря та рух безпілотників

Українські військові попередили про ворожу тактичну авіацію в акваторії Азовського моря та рух безпілотників

Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження. / Фото: Associated Press

Розпочалася чергова тривожна ніч для українців.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні. 

Також:

  • БпЛА з Кіровоградської області у Дніпропетровської (курс східний);
  • БпЛА з Миколаївщині у Кіровоградську область (курс північний);
  • БпЛА з Миколаївщини у Дніпропетровську область (курс північно-східний).

Не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях. 

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