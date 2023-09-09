Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські військові попередили про ворожу авіації на південно-східному напрямку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
85
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські військові попередили про ворожу авіації на південно-східному напрямку

Зараз карта повітряних тривог виглядає наступним чином / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це йдеться у соціальних мережах. 

"Загроза застосування авіаційного озброєння. У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні. 

Повітряна тривога оголошена у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та автономній республіці Крим. 

Потурбуйтеся про власну безпеку. 

Нагадаємо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: поранені місцеві жителі, пошкоджено будинок культури

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
85
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація