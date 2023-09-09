Українські військові попередили про ворожу авіації на південно-східному напрямку

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Про це йдеться у соціальних мережах.
"Загроза застосування авіаційного озброєння. У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога оголошена у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та автономній республіці Крим.
Потурбуйтеся про власну безпеку.
Нагадаємо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: поранені місцеві жителі, пошкоджено будинок культури.
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