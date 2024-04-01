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Українські військові зауважили про загрозу застосування балістичного озброєння

Українські військові зауважили про загрозу застосування балістичного озброєння

У частині українських областях оголосили повітряну тривогу / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова ніч для українців.

Донецька, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. 

У відповідних областях оголошена повітряна тривога

Наразі БПЛА не фіксуються.

Не покидайте укриття до відбою. 

Нагадаємо, що вибухи у Харкові також лунали 31 березня 2024 року близько 16:00. 

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