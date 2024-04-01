Українські військові зауважили про загрозу застосування балістичного озброєння

Донецька, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

У відповідних областях оголошена повітряна тривога

Наразі БПЛА не фіксуються.

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Не покидайте укриття до відбою.

Нагадаємо, що вибухи у Харкові також лунали 31 березня 2024 року близько 16:00.

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