Українські військові зауважили про загрозу застосування балістичного озброєння

Триває чергова ніч для українців.
Донецька, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
У відповідних областях оголошена повітряна тривога
Наразі БПЛА не фіксуються.
Не покидайте укриття до відбою.
Нагадаємо, що вибухи у Харкові також лунали 31 березня 2024 року близько 16:00.
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