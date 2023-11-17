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Українські військові попередили про рух трьох груп ворожих безпілотників: не нехтуйте повітряною тривогою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Українські військові попередили про рух трьох груп ворожих безпілотників: не нехтуйте повітряною тривогою

Безпілотники протягом ночі кружляють Україною / Фото: ТСН.ua

Ворожі безпілотники продовжують рухатися Україною.

У ніч проти 17 листопада ворожі безпілотники знову атакували Україну. 

Повітряні Сили ЗСУ попередили про три групи ворожих безпілотників. 

  • в Хмельницькій області, курс на північ/північно-західний (імовірно Старокостянтинів)4
  • в Дніпропетровській області, курсом на захід (Кривий Ріг/Кропивницький);
  • в Дніпропетровській області (між Дніпром та Павлоградом) курсом на північ.

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укритті до відбою повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що на території Одеської області працює ППО

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