Українські військові попередили про рух трьох груп ворожих безпілотників: не нехтуйте повітряною тривогою

Ворожі безпілотники продовжують рухатися Україною.
У ніч проти 17 листопада ворожі безпілотники знову атакували Україну.
Повітряні Сили ЗСУ попередили про три групи ворожих безпілотників.
- в Хмельницькій області, курс на північ/північно-західний (імовірно Старокостянтинів)4
- в Дніпропетровській області, курсом на захід (Кривий Ріг/Кропивницький);
- в Дніпропетровській області (між Дніпром та Павлоградом) курсом на північ.
Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укритті до відбою повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що на території Одеської області працює ППО.
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