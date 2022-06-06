Українські військові попередили, що узбережжя Чорного моря не є місцем відпочинку через міни

Українські військові попередили, що узбережжя Чорного моря не є місцем відпочинку через міни

Також в готовності до дій перебувають 5 великих десантних кораблів.

В Чорному морі корабельне угруповання ворожих кораблів вкотре переформатовується. Наразі, в готовності до ураження з моря перебувають 1 надводний корабель і 1 підводний човен, споряджені 12 крилатими ракетами. Також в готовності до дій перебувають 5 великих десантних кораблів.

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь" у Faceook.

Отже? заборона відвідування узбережжя, що є наразі не місцем відпочинку, а потенційним рубежем оборони, попередження про небезпеку купання в морі через загрозу детонації морських мін, так само важливі, як сигнали повітряної тривоги, і їх не варто ігнорувати, заради збереження власного життя.

"Саме так - свідомо і відповідально збережемо Україну! Разом до Перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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