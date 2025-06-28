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Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації
Росіяни продовжують наражати на небезпеку мирні українські міста.
У ніч проти 28 червня 2025 року в Україні зафіксована активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.
Нагадаємо, що Одесу атакували російські дрони: в місті пролунали вибухи.