Українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації

Російський літак / © Associated Press

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У ніч проти 28 червня 2025 року в Україні зафіксована активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

Нагадаємо, що Одесу атакували російські дрони: в місті пролунали вибухи.

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