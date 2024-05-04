Українські військові попереджують про активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході

Зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на півдні.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Пізніше у ПС ЗСУ попередили про небезпеку й для півдня.

У частині українських областей оголошена повітряна тривога.

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Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ розповів про плани росіян щодо захоплення Харкова чи Сум. Але чи вдасться їм зібрати необхідні для цього сили, наразі невідомо.

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