Українські військові попереджують про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку

Повітряна тривога оголошена у кількох областях.
У ніч проти 16 лютого 2024 року українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Також у Харківській області знову оголошена повітряна тривога.
Моніторингові канали попереджують про пуски КАБ/ФАБ у районі Куп'янська Харківської області.
"Перебувайте в укриття", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджують про ракети у напрямку Миргорода та Харкова.
Читайте також: