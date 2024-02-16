Українські військові попереджують про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку

У ніч проти 16 лютого 2024 року українські військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Також у Харківській області знову оголошена повітряна тривога.

Моніторингові канали попереджують про пуски КАБ/ФАБ у районі Куп'янська Харківської області.

"Перебувайте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджують про ракети у напрямку Миргорода та Харкова.

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