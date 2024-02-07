Українські військові попереджають про активність ворожої тактичної авіації на північному сході

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Нова група "шахедів" на півночі Херсонщини рухаються на Дніпропетровщину.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
- Кілька груп "шахедів" рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північний захід.
- Група "шахедів" на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини прямує на Полтавщину.
Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північному сході!
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, що у ніч проти 7 лютого 2024 року ворог знову атакував Україну безпілотниками.
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