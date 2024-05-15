Українські військові попереджують про загрозу застосування ворожих авіаційних засобів ураження

Розпочалася тривожна ніч для українців.
У ніч проти 15 травня 2024 року в низці українських областей була оголошена повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Нагадаємо, що вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.
Раніше начальник поліції Харківщини розповів, що внаслідок російських авіаударів Вовчанськ перетворюється у другий Бахмут.
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