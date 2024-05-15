Українські військові попереджують про загрозу застосування ворожих авіаційних засобів ураження

У ніч проти 15 травня 2024 року в низці українських областей була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Нагадаємо, що вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.

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Раніше начальник поліції Харківщини розповів, що внаслідок російських авіаударів Вовчанськ перетворюється у другий Бахмут.

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