Українські військові потужно дроном знищили групу окупантів на Херсонщині (відео)

Українські захисники "поклали" дрон точнісінько в ціль.
Українські військові на Лівобережжі Херсонщини виявили та знищили дроном камікадзе групу російських загарбників.
Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.
На кадрах з відео видно, як по території просувається декілька російських загарбників. Якоїсь миті їх ”вполював” дрон-камікадзе, яким керували морські піхотинці 501 окремого батальйону, підрозділу “Грифон”.
Українські військові направили безпілотник точнісінько в росіян, які тепер більше не зможуть тероризувати своєю присутністю Україну.
Нагадаємо, що росіяни перед виборами в РФ намагатимуться захопити Авдіївку.
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