Українські військові потужно дроном знищили групу окупантів на Херсонщині (відео)

Українські військові на Лівобережжі Херсонщини виявили та знищили дроном камікадзе групу російських загарбників.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

На кадрах з відео видно, як по території просувається декілька російських загарбників. Якоїсь миті їх ”вполював” дрон-камікадзе, яким керували морські піхотинці 501 окремого батальйону, підрозділу “Грифон”.

Українські військові направили безпілотник точнісінько в росіян, які тепер більше не зможуть тероризувати своєю присутністю Україну.

Українські військові потужно дроном знищили групу окупантів

Нагадаємо, що росіяни перед виборами в РФ намагатимуться захопити Авдіївку.

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