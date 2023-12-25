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Українські військові потужно дроном знищили групу окупантів на Херсонщині (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
845
Час на прочитання
1 хв
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Українські військові потужно дроном знищили групу окупантів на Херсонщині (відео)

Фото: Скріншот

Українські захисники "поклали" дрон точнісінько в ціль.

Українські військові на Лівобережжі Херсонщини виявили та знищили дроном камікадзе групу російських загарбників.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

На кадрах з відео видно, як по території просувається декілька російських загарбників. Якоїсь миті їх ”вполював” дрон-камікадзе, яким керували морські піхотинці 501 окремого батальйону, підрозділу “Грифон”.

Українські військові направили безпілотник точнісінько в росіян, які тепер більше не зможуть тероризувати своєю присутністю Україну.

Українські військові потужно дроном знищили групу окупантів

Українські військові потужно дроном знищили групу окупантів

Нагадаємо, що росіяни перед виборами в РФ намагатимуться захопити Авдіївку.

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Дата публікації
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