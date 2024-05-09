Українські військові потужно зупинили російський масований наступ (відео)

Українські військові з 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий масований наступ. Росіяни застосовують величезну кількість бронетехніки та живої сили.

Відповідне відео з’явилося на сторінці 47 ОМБр.

На кадрах з відео видно, як по дорогах на танках та бронетехніці переміщується велика кількість російських військових. Проте влучними ударами, зокрема, дронів, військових РФ було зупинено та знищено.

“Лише за один день було знищено три танки, БМП-3 та МТ-ЛБ. Це спільна робота операторів батальйону безпілотних систем Strike Drones Company, операторів дронів 2 мехбату Ignis Vindicta та артилеристів. Працюємо далі. Битва триває”, - наголосили в 47 ОМБр.

Українські військові потужно зупинили російський масований наступ

Нагадаємо, що росіяни увійшли до ще одного села на захід від Авдіївки і встановили там прапор СРСР.

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