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Українські військові повідомили про поганий місяць для Чорноморського флоту Росії: які кораблі пошкоджені

Українські військові повідомили про поганий місяць для Чорноморського флоту Росії: які кораблі пошкоджені

Українські оборонці пошкодили ВДК "Костянтин Ольшанський" / Фото: VMSU.info

Оборонці нагадали про успішність своїх дій.

Українські військові розповіли про поганий місяць для Чорноморського флоту Росії.

Зокрема, про це інформують Сили оборони півдня у повідомленні у соцмережах. 

Наприклад, затонув:

  • Сторожовий корабель "Сергей Котов"

Пошкоджені:

  • ВДК "Костянтин Ольшанський";
  • Розвідувальний корабель "Іван Хурс";
  • ВДК "Ямал";
  • ВДК "Азов". 

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ОЛЬШАНСЬКИЙ”, ТВОЯ ЧЕРГА! ЗСУ уразили корабель ЧФ РФ, який колись належав Україні!

Нагадаємо, 24 березня Сили оборони України уразили російські великі десантні кораблі "Азов" та "Ямал" в окупованому Севастополі.

Згодом у ВМС повідомили, що того ж дня українськими силами були уражені також розвідкорабель "Іван Хурс" та ВДК "Костянтин Ольшанський". Останній, до речі, РФ викрала в України 2014 року після анексії Криму.

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