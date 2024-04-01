Українські військові повідомили про поганий місяць для Чорноморського флоту Росії: які кораблі пошкоджені

Оборонці нагадали про успішність своїх дій.
Українські військові розповіли про поганий місяць для Чорноморського флоту Росії.
Зокрема, про це інформують Сили оборони півдня у повідомленні у соцмережах.
Наприклад, затонув:
- Сторожовий корабель "Сергей Котов"
Пошкоджені:
- ВДК "Костянтин Ольшанський";
- Розвідувальний корабель "Іван Хурс";
- ВДК "Ямал";
- ВДК "Азов".
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ОЛЬШАНСЬКИЙ”, ТВОЯ ЧЕРГА! ЗСУ уразили корабель ЧФ РФ, який колись належав Україні!
Нагадаємо, 24 березня Сили оборони України уразили російські великі десантні кораблі "Азов" та "Ямал" в окупованому Севастополі.
Згодом у ВМС повідомили, що того ж дня українськими силами були уражені також розвідкорабель "Іван Хурс" та ВДК "Костянтин Ольшанський". Останній, до речі, РФ викрала в України 2014 року після анексії Криму.
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