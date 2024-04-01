Українські військові повідомили про поганий місяць для Чорноморського флоту Росії: які кораблі пошкоджені

Українські військові розповіли про поганий місяць для Чорноморського флоту Росії.

Зокрема, про це інформують Сили оборони півдня у повідомленні у соцмережах.

Наприклад, затонув:

Сторожовий корабель "Сергей Котов"

Пошкоджені:

ВДК "Костянтин Ольшанський";

Розвідувальний корабель "Іван Хурс";

ВДК "Ямал";

ВДК "Азов".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ОЛЬШАНСЬКИЙ”, ТВОЯ ЧЕРГА! ЗСУ уразили корабель ЧФ РФ, який колись належав Україні!

Нагадаємо, 24 березня Сили оборони України уразили російські великі десантні кораблі "Азов" та "Ямал" в окупованому Севастополі.

Згодом у ВМС повідомили, що того ж дня українськими силами були уражені також розвідкорабель "Іван Хурс" та ВДК "Костянтин Ольшанський". Останній, до речі, РФ викрала в України 2014 року після анексії Криму.

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