Українські військові повідомили США про спробу перехопити російську ракету поблизу місця удару в Польщі — CNN

Україна повідомила США про те, що перед ударом у Польщі намагалася збити російську ракету, яка летіла у тому напрямку. Ймовірно, ця інформація стала основою для попередньої оцінки ситуації Штатами.

Американський чиновник заявив, що українські військові повідомили США та союзникам про спробу перехопити російську ракету поблизу місця нанесення удару в Польщі.

Про це повідомляє CNN.

"Українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця ракетного удару Польщі, перед тим, як він був нанесений", — повідомив неназваний американський чиновник.

Невідомо точно, чи є ця ракета ППО тією, яка вдарила по території Польщі, однак саме ця інформація, найімовірніше дала США змогу попередньо оцінити ситуацію.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має докази російського сліду щодо ракетного інциденту в Польщі, і вже готова їх передати для спільного розслідування. Він заявив, що просить негайно надати доступ до місця вибуху в Польщі представникам Міноборони та Держприкордонслужби.

Читайте також: