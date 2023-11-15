Українські військові просуваються на північний захід від Вербового - аналітики

Українські війська 14 листопада 2023 року провели наступальні дії на заході Запорізької області та підтвердили наступ.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що українські війська просувалися на північний захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного).

Про це інформує Інститут дослідження війни - ISW.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Декілька російських джерел стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Роботиного, Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного) та на північ і північний захід від Вербового.

Також читайте Росія прагне перехопити ініціативу на полі бою в Україні – ISW

Один російський військовий блогер стверджував, що частини російського 1430-го полку (нібито складався з мобілізованих з Московської області), 291-го та 70-го мотострілецьких полків (обидва 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) відбивали українські атаки вздовж лінії П'ятихатки-Роботине-Вербове (від приблизно 25 км на північний захід від Роботиного до 10 км на схід від Роботиного).

Нагадаємо, раніше фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували слова головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні. На їхню думку, вони чіткіше окреслюють міркування Залужного щодо змін, які має здійснити Україна, щоб подолати нинішню "позиційну" стадію війни, ніж інтерв’ю для цього ж таки видання The Economist.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.