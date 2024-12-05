Українські військові провели вдалий контрштурм на Донеччині: що відомо

Наші бійці великі молодці, адже їм протистоїть величезне угрупування військ РФ.

У селищі Нелипівка Донецької області українські військові провели вдалий контрштурм. На відміну від Торецька, у селищі є більше можливостей використовувати техніку.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповіла Анастасія Бобовнікова, речниця оперативно-тактичного угруповання Луганськ.

Наші воїни стримують ворога і не дають йому прориватися досить тривалий час. Щобільше, вони можуть проводити власні штурмові дії.

"Це вже неодноразовий випадок, коли хлопці проводили успішні контратакуючі дії", - зазначила Бобовнікова.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують штурмувати місто Торецьк у Донецькій області і вдаються до тактики "закидування мʼясом" супротивника.

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