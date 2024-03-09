Українські військові розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонської області

ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Про повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

Упродовж останньої доби росіяни не проводили штурмових дій, однак обстрілювали з артилерії та мінометів, зокрема в районі Кринок.

"Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра", - йдеться у повідомленні.

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На півді України триває контрбатарейна боротьба.

"Окупанти проводять аеророзвідку, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, а також вперше за десять днів наважилися спрямувати керовану авіабомбу з літака тактичної авіації, вдаривши в середмістя Херсону. Удар був по п’ятиповерхівці, постраждала семирічна дитина", - додали в ЗСУ.

Нагадаємо, російські війська обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області. Загинули двоє людей, ще двоє, зокрема дитина, — поранені.

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