Українські військові рухаються на лівому березі Дніпра: відбуваються бої під Кринками - ISW

Генштаб України повідомив, що українські війська утримують позиції на східному березі Дніпра та завдають ударів по російських позиціях у цьому районі.

Про це пише Інститут дослідження війни ISW.

Російські військові блогери стверджували, що тривають бої під Кринками (30 км на північний схід від Херсона) і відзначали стабільно високі темпи українських операцій у цьому районі.

Російський військовий блогер заявив, що українські сили захопили нові позиції на острові Великий Потьомкін (на південний захід від Херсона), хоча ISW оцінює, що українські сили вже контролюють весь острів.

Також один з російський військових блогерів розширив кадри, на яких нібито видно, як частини російського 28-го мотострілецького полку (70-та мотострілецька дивізія, 18-та загальновійськова армія) завдають ударів по українських позиціях на островах у Дніпрі. Міноборони Росії опублікувало кадри, на яких нібито показано, як невідомі елементи російського ВДВ проводять повітряну розвідку українських позицій на західному (правому) березі Дніпра.

Тим часом на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 39 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області. Противник діє не лише піхотою, але й завдає авіаційних ударів.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.