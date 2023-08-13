Українські військові тримають під контролем всі військові об'єкти у Криму - Братчук

Братчук закликав мешканців півострова не перебувати близько біля військових об'єктів ворога.

Українські військові сили тримають під контролем всі військові об'єкти у тимчасово окупованому росіянами Криму.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

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Він зауважив, що у Криму кожного дня відбувається "бавовна", тому закликав мешканців півострова не перебувати близько біля військових об'єктів ворога.

"Що стосується димової завіси на Кримському мосту – треба віддати належне кримським гауляйтерам, вони придумали щось нове у тактиці. Так поставити дим нікому ще не вдавалося", - сказав Братчук.

Раніше речник Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував свіжі вибухи біля Кримського мосту.

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