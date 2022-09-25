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Українські військові уразили місце розташування Росгвардії в Херсоні

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Українські військові уразили місце розташування Росгвардії в Херсоні

Фото: Associated Press

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань

Про це інформує оперативне командування «Південь».

В тому числі посиливши вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, та послабивши ворожу армію на три пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту, уражено місце розташування Росгвардії в Херсоні, пригнічений один з опорних пунктів противника в районі Давидова Броду.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
360
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