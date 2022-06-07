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Українські військові в Німеччині починають практичні тренування з гаубицею PzH 2000

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Українські військові в Німеччині починають практичні тренування з гаубицею PzH 2000

Фото: commons.wikimedia.org

Українські військові, які перебувають на навчанні у Німеччині, завершили теоретичну частину і розпочали практичні заняття зі стрільби з гаубиць PzH 2000.

У Генеральному штабі ЗСУ подякували Німеччині та Нідерландам за підтримку та допомогу.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Генштабу.

Українські військові зазначають, що самохідна гармата-гаубиця PzH 2000 – це гармата калібру 155 мм на гусеничному шасі на базі танка "Леопард-2". Передати PzH 2000 Україні погодилися Німеччина та Нідерланди.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни країни Заходу надали Києву військову допомогу на мільярди доларів США. ТСН.ua розповідає, яку зброю Збройні Сили України отримали.

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