Українські військові "відмінусували" 36 росіян, три танки та чотири склади боєприпасів

Українською авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – 4, по зосередженню ворожої сили та техніки – 3.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Виконуючи вогневі завдання, українські ракетно-артилерійські підрозділи відмінусували у ворога 36 росіян, три танки, три гаубиці «Мста-Б», радіолокаційну станцію «Зоопарк-1», чотири одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки.
Також в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4 склади боєприпасів.
Нагадаємо, Зеленський розповів про важливі переговори зі своїми закордонними друзями.
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