Українські військові відправили на той світ 17 росіян та знищили "Град"

Про це повідомляє оперативне командування «Південь»

Українською авіацією відпрацьовано 10 ударів по скупченню техніки противника й опорних пунктах в Бериславському і Баштанському районах, по позиціях систем ворожої протиповітряної оборони – ще й в Каховському.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 220 вогневих завдань. Забезпечено втрати ворога в кількості: 17 росіян, реактивна система залпового вогню «Град», танк, міномет, три одиниці автобронетехніки та три склади боєприпасів в Бериславському районі. Пошкоджено ще шість броньованих автівок і два міномети.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому берегу Дніпра. Окупанти почали вивозити з Херсона і підконтрольних їм населених пунктів так звані "держустанови".

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