Українські військові відправили на той світ 80 росіян та знищили дев’ять танків 

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Атакуючи райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки і Придніпровського, склади боєприпасів навколо і в самому Херсоні, а також за результатами вогневих уражень по позиціях ворога, забезпечено його втрати у кількості 80 росіян, 9 танків, 17 одиниць автобронетехніки, гаубиці "Мста-Б", безпілотного розвідника типу “Орлан-10”.

Знищено три склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах.

Чергову поромну переправу в районі Нової Каховки критично уражено без можливості подальшого використання.

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Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

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