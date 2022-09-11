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Українські військові відправили на той світ 80 росіян та знищили дев’ять танків 

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Українські військові відправили на той світ 80 росіян та знищили дев’ять танків 

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українською авіацією відпрацьовано 10 ударів, але ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 350 вогневих завдань.

Про це інформує оперативне командування «Південь». 

Атакуючи райони зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки  і Придніпровського, склади боєприпасів  навколо і в самому Херсоні, а також за результатами вогневих уражень по позиціях ворога, забезпечено його втрати у кількості 80 росіян, 9 танків, 17 одиниць автобронетехніки, гаубиці "Мста-Б", безпілотного розвідника типу “Орлан-10”. 

Знищено три склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах. 

Чергову поромну переправу в районі  Нової Каховки критично уражено без можливості подальшого використання.

Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
675
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