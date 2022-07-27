Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські військові відправили на той світ 89 росіян та знищили склад ворожих боєприпасів

Дата публікації
Перегляди
1646
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські військові відправили на той світ 89 росіян та знищили склад ворожих боєприпасів

Фото: Getty Images

Протягом доби українськими ракетно-артилерійськими підрозділами підтримувався вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають: 89 росіян, танк Т-62, самохідна гаубиця «Мста-С» та «Мста-Б», мінометний комплекс «Сані», дві одиниці броньованої та шість – автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, українська військова контррозвідка СБУ знищила ударними дронами ще три російські танки Т-72.

Читайте також:

Українська сміливість надихає усі вільні нації - звернення Зеленського за 26 липня

Українська сміливість надихає усі вільні нації - звернення Зеленського за 26 липня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація