Українські військові відправили на той світ 89 росіян та знищили склад ворожих боєприпасів

Протягом доби українськими ракетно-артилерійськими підрозділами підтримувався вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають: 89 росіян, танк Т-62, самохідна гаубиця «Мста-С» та «Мста-Б», мінометний комплекс «Сані», дві одиниці броньованої та шість – автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.
Нагадаємо, українська військова контррозвідка СБУ знищила ударними дронами ще три російські танки Т-72.
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