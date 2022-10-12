Українські військові виконали 300 вогневих завдань і знищили 23 росіян

Українські військові завдали авіаційних ударів переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині і в Миколаївському районі.

Про це пише оперативне командування «Південь».

Українські військові ракетно-артилерійськими підрозділами виконали 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено 23 росіяни, вантажний і броньований автомобіль, ударний БпЛА типу «Шахед», склад боєприпасів неподалік Дудчан, пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового. Суттєво пошкоджено дві ворожі самохідні артилерійські установки «Гвоздика» та БТР.

Нагадаємо, що українські військові вже знають, як знешкоджувати іранські дрони-камікадзе. Їх збивали як зі стрілецької зброї, ЗРК та винищувачів.

Військовий експерт пояснив, що Shahed-136 становлять небезпеку не для військових, а для цивільних людей, а також стаціонарних цивільних об'єктів.

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