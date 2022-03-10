Українські військові за добу ліквідували двох командирів полку армії РФ

Українські військові за добу ліквідували двох командирів полку армії РФ

ЗСУ завдають потужних ударів по ворогу.

Збройні сили України за минулу добу ліквідували двох командирів полку російської армії і завдали противнику щонайменше сім потужних ударів.

Про це сьогодні, 10 березня, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

"Впродовж вчорашньої доби наші Збройні сили нанесли не менше семи потужних ударів по противнику, знищено два командири полку армії РФ. Це відбулося на напрямку Бровари, на напрямку Ізюм, Миколаїв, Нікополь, Кривий Ріг", - сказав він.

Нагадаємо, у Київській області Збройні сили ліквідували командира полку російської армії полковника А. Захарова.