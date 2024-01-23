Українські військові за місяць знищили 72 російські “важкі” цілі: феєричне відео

Окупанти недорахувалися одної системи ППО та РЛС разом з апаратною частиною та антенною системою.
Українські військові з підрозділу ЦСО “А” СБУ “Білий вовк” феєрично знищили 72 російські цілі.
Відповідне відео опублікували в пресслужбі СБУ.
Як зазначається, наші військові дуже полюбляють знищувати окупантів разом з їхньою технікою та укріпленими позиціями. За місяць спецпризначенці “відмінусували” вісім російських танків, вісім ББМ та дві військові вантажівки.
Крім того, окупанти недорахувалися одної системи ППО та РЛС разом з апаратною частиною та антенною системою, 39 фортифікаційних об’єктів, сім вогневих позицій та один склад з боєприпасами.
Нагадаємо, що ЗСУ показали яскраве знищення окупантів під Кринками.
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