Українські військові за місяць знищили 72 російські “важкі” цілі: феєричне відео

Окупанти недорахувалися одної системи ППО та РЛС разом з апаратною частиною та антенною системою.

Українські військові з підрозділу ЦСО “А” СБУ “Білий вовк” феєрично знищили 72 російські цілі.

Відповідне відео опублікували в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, наші військові дуже полюбляють знищувати окупантів разом з їхньою технікою та укріпленими позиціями. За місяць спецпризначенці “відмінусували” вісім російських танків, вісім ББМ та дві військові вантажівки.

Крім того, окупанти недорахувалися одної системи ППО та РЛС разом з апаратною частиною та антенною системою, 39 фортифікаційних об’єктів, сім вогневих позицій та один склад з боєприпасами.

Українські військові за місяць знищили 72 російські “важкі” цілі

Нагадаємо, що ЗСУ показали яскраве знищення окупантів під Кринками.

Читайте також: