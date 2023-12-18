Українські військові за тиждень знищили 21 російський танк та гармату МТ-12 "Рапіра" (відео)

За тиждень в окупантів мінус 21 танк та 11 БМП.

Українські бійці із бригади “Рубіж” Гвардії наступу впродовж минулого тижня знищили 21 російський танк, понад десяток БМП та один БТР.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на лінії фронту по східних і південних напрямках, за минулий тиждень завдали ворогу суттєвих втрат.

Впродовж минулого тижня знищено:

21 танк

11 БМП

1 БТР

18 ББМ

36 одиниць автомобільної техніки

1 РСЗВ

3 склади БК

1 КШМ

4 комплекси РЕБ

3 склади БК

Клименко також показав відео, як українські артилеристи знищили гармату окупантів МТ-12 “Рапіра”, яку загарбники намагалися замаскувати в лісі.

Українські військові за тиждень знищили 21 російський танк

Нагадаємо, що росіяни зазнають "велетенських" втрат, але кидають у бої новобранців.

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