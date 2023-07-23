Українські військові зафіксовували виліт ворожої стратегічної авіації: негайно в укриття

Триває неспокійна ніч проти 23 липня 2023 року.

Зафіксовано виліт стратегічної авіації Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

"У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!", - йдеться у повідомленні.

За певний час у низці українських областей була оголошена повітряна тривога.

"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3!", - додали у Повітряних Силах ЗСУ.

Моніторингові канали повідомляють, що у повітря піднято 4 Ту-22м3.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.

Також унаслідок нічної російської атаки на Одесу є загиблий. Представники влади вже висловили свої співчуття родині загиблого.

Додамо, що унаслідок ворожої атаки в Одесі постраждало 18 осіб, серед них - 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти.

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.

Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика.

До того ж в Одесі унаслідок ворожої атаки зруйновано Спасо-Преображенський собор: з-під завалів дістали ікону-покровительку міста.