Українські військові захопили російський комплекс РЕБ, тепер він працюватиме проти окупантів

Українські військові захопили російський комплекс РЕБ, тепер він працюватиме проти окупантів

Тепер російська техніка працюватиме проти самого загарбника.

Збройні сили України захопили російський комплекс радіоелектронної боротьби. Тепер він працюватиме проти ворога.

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Про це сьогодні, 13 березня, повідомила пресслужба Сухопутнів війська ЗСУ.

Техніку українські захисники захопили впродовж минулої доби.

Нагадаємо, на Харківщині прикордонники зупинили колону окупантів, влучним пострілом вони знищили російський броньований автомобіль “Тигр”, який йшов у голові колони. У відповідь загарбники відкрили вогонь, але прикордонники отримали підмогу від бійців ЗСУ, тож ворогові довелося відступити. Крім підбитого “Тигра”, окупанти втратили також самохідну артилерію.