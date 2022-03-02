Українські військові закріпилюються на околиці Горлівки і готуються до подальшого наступу - Арестович

Вперше на 7 день війни українські підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку на Донбасі.

Українські військові закріпилюються на околиці Горлівки і готуються до подальшого ймовірного наступу.

Також читайте Перші російські "освободители" Донбаса вирушили додому у мішках

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу у середу, 2 березня.

"Зона ООС. Там приємні новини. Більша частина наших підрозділів утримують позиції, а одна з наших бригад навіть просунулась на околиці Горлівки. Зараз там закріпляються, можливо будуть розвивати наступ, що не може не бути приємною новиною, тому що вперше на 7 день війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку і я думаю, що це - не останній наступ, не останній контрнаступ і буде час, скоро прийде, коли ми будемо звільнювати нашу землю, а не лише й захищати", - сказав він.