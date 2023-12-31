Українські військові запустили понад 70 безпілотників по цілях в РФ і уразили чимало з них ISW

Росіяни переконують, що безпілотників було лише 32.

Українські війська завдали великої серії ударів по цілях у Росії в ніч проти 30 грудня та самого 30 грудня.

Про це інформує Інститут дослідження війни ISW.

Українські джерела в спецслужбах повідомили західним і українським ЗМІ, що українські війська запустили понад 70 безпілотників у проти 30 грудня по об’єктах російської військової інфраструктури та ОПК поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська.

Повідомляється, що українські джерела безпеки схарактеризувати ці удари як відповідь на російські удари 29 грудня, які були найбільшою серією безпілотних і ракетних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч проти 30 грудня російські війська перехопили 32 українські безпілотники в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях.

Розбіжність між цими російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські війська завдали ударів по багатьом із запланованих цілей, як припустили українські джерела безпеки західним та українським ЗМІ.

Повідомляється, що українські сили завдали удару по заводу «Кремінь Ел» у місті Брянськ, який є другим за величиною виробником мікроелектроніки в Росії, 90 відсотків продукції якого, як повідомляється, є компонентами російського військового обладнання та систем.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 30 грудня, видно вибухи над Брянськом.

У Міноборони РФ заявили, що російські ППО збили 12 українських реактивних снарядів РСЗВ у Бєлгородській області 29 грудня та ще кілька українських реактивних снарядів РСЗВ поблизу Бєлгорода протягом доби 30 грудня.

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Як повідомляється, джерела в українських службах безпеки повідомили західним і українським ЗМІ, що українські удари 30 грудня були спрямовані по російських військових об’єктах поблизу міста Бєлгород.

30 грудня російські війська завдали меншої кількості ракетних і безпілотних ударів по Україні після великої серії російських ударів 29 грудня. Українські військові офіційні особи повідомили, що російські війська запустили 10 безпілотників Шахед-136/-131 по цілях на півдні України, «Іскандер»-М по місту Запоріжжя, невизначена кількість ракет Х-59 по містах Дніпро та Одеса та шість невизначених ракет по місту Харків.

Українські офіційні особи повідомили, що українські сили перехопили п’ять безпілотників, ракету «Іскандер-М» і одну з ракет Х-59. Повідомляється, що російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі в місті Харкові, підприємству в місті Одеса та офісу Уповноваженого України з прав людини в місті Херсоні.

30 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що 29 грудня внаслідок серії ударів Росії загинуло 39 людей, 159 було поранено, а також постраждали сотні цивільних об’єктів.

29 грудня The Economist повідомив, що джерело в українському оборонно-промисловому комплексі заявило, що російські удари 29 грудня були здебільшого спрямовані по об’єктах оборонної промисловості в Україні, в тому числі пов’язаних з українським виробництвом ракет і безпілотників. Російські удари по українських оборонно-промислових об’єктах, ймовірно, мають на меті перешкодити Україні розвинути ключові потужності для підтримки операцій для тривалих військових зусиль і перешкодити зусиллям України шукати західних партнерів для спільного виробництва в Україні.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що Сили оборони України нібито завдали удару ракетами “Вільха” та реактивними снарядами “Vampire” чеського виробництва по російському місту Бєлгороду. Військове відомство держави-агресорки стверджує, що мешканці міста постраждали внаслідок роботи російської ППО, яка збила деякі ракети та снаряди.

Нагадаємо, напередодні, 29 грудня відбулося екстрене засідання Радбезу ООН на прохання України та ще близько 30 країн-членів ООН після найбільшого від початку повномасштабного вторгнення повітряного удару РФ по Україні, який забрав життя 39 жителів України.

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