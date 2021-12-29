Українські військові затримали на російському кордоні групу нелегальних мігрантів

Порушники мали на меті незаконно перетнути державний кордон поза встановленими пунктами пропуску.

Українські прикордонники на російському кордоні затримали групу нелегальних мігрантів з п’яти осіб, які виявилися громадянами Узбекистану.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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"Учора вночі (28 грудня - ред.) військовослужбовці Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, за випереджувальною інформацією оперативних співробітників, затримали на українсько-російському кордоні п’ятьох осіб. Усі затримані виявилися громадянами Узбекистану", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають прикордонники, порушники мали на меті незаконно перетнути державний кордон поза встановленими пунктами пропуску, оскільки мали заборону в’їзду на територію Росії.

Військовим вдалось затримати нелегалів. Тепер мігрантам загрожує адміністративна відповідальності та примусове повернення до країни походження.

Пресслужба ДПС повідомляє, що стосовно іноземців складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КУпАП, де вчинення правопорушення групою осіб обставиною, яка обтяжує покарання.

Нагадаємо, під час спецоперації СБУ в Києві було припинено діяльність злочинного угруповання, яке займалося підробленням посвідчень представників дипломатичної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Фальшиві посвідки продавали нелегалам із країн Близького Сходу для перетину кордону з “дипломатичним” імунітетом — без прикордонних та митних процедур.

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