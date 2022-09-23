Українські військові затрофеїли броньовану вантажівку окупантів "Торнадо-У": відео

Українські військові на одному з напрямків ведення бойових дій здобули трофей - броньовану вантажівку окупантів "Урал" моделі "Торнадо-У".

Про це повідомили в СтратКомі ЗСУ.

"Торнадо-У" – це російський вантажний автомобіль Урал-63704-0010. На ньому встановлена тримісна кабіна, що передбачає комплекс додаткового захисту. У кабіні вантажівки є вентиляція, опалення та кондиціонер", - йдеться у повідомленні.

За словами українських бійців, вантажівка окупантів практично нова, у салоні крісла покриті ще поліетиленом.

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