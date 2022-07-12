Українські військові завдали удару по ворожим складам боєприпасів та опорному пункту противника на півдні

Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкіного району, виявлено покинуту в справному стані та з боєкомплектом російську техніку: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.

Трофейні засоби в якості жесту доброї волі переведено до складу Збройних Сил України.

Штурмовиками завдано три авіаційних удари по складам боєприпасів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки.

А гелікоптерами - по опорному пункту противника в районі Правдиного та по ворожих позиціях навколо Олександрівки.

Втрати противника за ударами авіації уточнюються.

За результатами виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 росіяни, гаубицю «Мста-Б», міномет, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці.

Нагадаємо, полковник Сергій Грабський вважає, що російським окупантам на початку повномасштабної війни вдалося швидко захопити Херсонську область, бо вони зосередили на цьому потужне угруповання. За його словами, росіяни зайшли на ту зону, де можуть себе забезпечувати, і далі не просуваються, тому що всі комунікації, які ведуть з тимчасово окупованого Криму, а їх всього дві, мають обмежені пропускні здатності.

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