Українські військові збили на Миколаївщині ворожий безпілотник "Картограф": фото

Збитий безпілотник росіян оснащений камерами з 12 об’єктивами, призначеними для створення планів місцевості.

Сьогодні, 2 вересня, близько 09:00 години українські військові збили ворожий розвідувальний безпілотник "Картограф" у Миколаївській області.

Про це повідомили у персслужбі Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Майже щодня рашисти намагаються проводити повітряну розвідку півдня країни, активно залучаючи БпЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій. Так, 2 вересня, у небі над Миколаївщиною, зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ліквідовано російський безпілотник “Картограф”, що входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро", - йдеться у повідомленні.

Безпілотник оснащений камерами з 12 об’єктивами, призначеними для створення планів місцевості.

Нагадаємо, у четвер, 1 вересня, російські війська бомбардували Миколаївщину 500-кілограмовими авіабомбами і випустили ракету з винищувача Су-35.

Читайте також: