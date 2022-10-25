Українські військові збили "шахіда" зі стрілецької зброї та приземлили три Ка-52

Проведення повітряної розвідки противником зазнало невдачі в Бериславському районі – безпілотний шпигун типу «Орлан-10» був знищений під час виконання підступної задачі.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

4 рази ворожа авіація як армійська, так і штурмова, завдавала ударів по позиціях вздовж лінії зіткнення. Гідною відповіддю стало збиття зенітно-ракетними підрозділами протягом бойового дня трьох ударних гелікоптерів Ка-52.

Спроба застосування дрона-камікадзе по наших позиціях в Херсонському районі також зазнала невдач від стрілецької зброї наших відважних воїнів. «Shahed-131» приземлений без реалізації функції призначення і передано на вивчення фахівцям.

Атака безпілотників

Днями, окрім ракетних ударів, РФ почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури та житлових будинках.

Українські дипломати закликали Тегеран не постачати РФ зброю. У дипустанові пригрозили відповідальністю за співучасть в агресії. Іран цинічно заперечує інформацію про те, що вони передали Росії дрони, якими окупанти вбивають українців.

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