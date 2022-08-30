Українські військові збільшили втрати ворога за добу до 82 росіян та 30 одиниць техніки

Ракетно-артилерійські підрозділи продовжуючи виконувати вогневі завдання збільшили втрати ворога за добу до 82 росіян та 30 одиниць техніки.

Про це пише оперативне командування «Південь».

Серед яких - зенітно-ракетна система С-300, танки Т-72, 11 гаубиць «Мста-Б», триреактивні системи залпового вогню “Град” та Ураган», важка вогнеметна система «Сонцепьок», самохідна артилерійська установка «Гіацинт-С», самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С» та 120 мм мобільний міномет, самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С», протитанкова керована ракета, шість одиниць броньованої техніки та три склади боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

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Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, українські воїни прорвали першу лінію оборони на Херсонщині. Зараз в тимчасово окупованому Херсоні та в області все частіше чути вибухи, місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

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