Українські військові збили дрон РФ на висоті "трьох Говерл": як це вдалося (відео)

Військові збили дрон РФ на рекордній висоті / © скриншот з відео

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Українські військові встановили черговий висотний рекорд перехоплення, знищивши ворожу техніку в небі, де зазвичай літають пасажирські лайнери.

Про це повідомили Національна гвардія Lasar’s Group на своїй сторінці у Facebook.

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За даними військових, наприкінці липня оператори підрозділу збили російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 на висоті 6400 метрів.

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«6400 м. Це вище за гору Мак-Кінлі — найвищу вершину Кордильєр у Північній Америці. Це три Говерли, якщо поставити їх одну на іншу. Це на тисячу метрів вище, ніж базовий табір альпіністів на Евересті», — зазначили в Lasar’s Group.

У підрозділі пояснили, що росіяни навмисно підняли дрон на висоту 6400 метрів, аби його не збили. Проте український пілот наздогнав і знищив ворожий БпЛА на півдні України за допомогою власного перехоплювача.

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Нагадаємо, росіяни розробляють наземні пускові установки для крилатих ракет S8000 «Бандероль». Це може створити серйозні проблеми для української ППО через несподіваність атак.

Раніше ми писали, що Росія застосовує ракети «Бандероль» не масовано, а одиничними пусками, однак їхня поява може бути пов’язана з бажанням здешевити удари по Україні.

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