Українські військові зменшили ворожу армію на 25 росіян та Т-62

Під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог позбавився двох БПЛА типу “Орлан-10”.
Про це інформує у повідомленні у Facebook оперативне командування «Південь».
Українськими ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено зменшення ворожої армії на 25 росіян, танк Т-62, самохідну реактивну установку розмінування «Метеорит», потужну станцію зв’язку, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, 2 одиниці військової автомобільної техніки та 3 склади боєприпасів.
Намагаючись посилити свій вплив на нашу оборону і контрнаступальні дії, ворог застосував заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запалювальні боєприпаси.
Раніше повідомлялося, що в Одесі внаслідок денного влучання ворожої ракети в склад загинув охоронець.
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