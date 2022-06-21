Українські військові зменшили ворожу армію на 25 росіян та Т-62

Українські військові зменшили ворожу армію на 25 росіян та Т-62

Під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог позбавився двох БПЛА типу “Орлан-10”.

Про це інформує у повідомленні у Facebook оперативне командування «Південь».

Українськими ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено зменшення ворожої армії на 25 росіян, танк Т-62, самохідну реактивну установку розмінування «Метеорит», потужну станцію зв’язку, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, 2 одиниці військової автомобільної техніки та 3 склади боєприпасів.

Намагаючись посилити свій вплив на нашу оборону і контрнаступальні дії, ворог застосував заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запалювальні боєприпаси.

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Раніше повідомлялося, що в Одесі внаслідок денного влучання ворожої ракети в склад загинув охоронець.

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