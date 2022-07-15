Українські військові знищили 18 росіян та склад боєприпасів

Українською авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків завдано чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного.

Про це у Facebook інформує оперативне командування «Південь».

Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 росіян, самохідна гаубиця «Гвоздика», 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.Решта результатів дорозвідуються.

Нагадаємо, що на Луганщині у окупантів поменшало складів з боєприпасами та активізувалися ворожі ДРГ.

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