Українські військові знищили 36 росіян, танки та 4 гелікоптери

Українською авіацією відпрацьовано 14 ударів по розгортанням систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння, техніка і живої сили ворога.
Про це інформує спікер ОК "Південь".
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.
За підтвердженими даними відомо, що ворог втратив 36 росіян, танк, 2 паливозаправники, 2 одиниці автобронетехніки, 3 артсистеми великого калібру,
4 гелікоптери і 5 складів з боєприпасами. Остаточні втрати дорозвідуються.
Атаки дронами-камікадзе продовжуються по всій Україні. 4 таких безпілотники збито над Вінниччиною, ще 1 – над Черкащиною.
Нагадаємо, що на півдні раніше українські військові виконали 300 вогневих завдань і знищили 23 росіян.
Читайте також:
- Скільки ракет виробляє Росія і коли може повторитися масований обстріл: відповідь експерта
- Де ЗСУ проводять контрнаступ і що робить російська армія: з'явилася нова мапа бойових дій
- Експерт пояснив, чи може Росія повторити масовану ракетну атаку найближчим часом