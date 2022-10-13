Українські військові знищили 36 росіян, танки та 4 гелікоптери

Українською авіацією відпрацьовано 14 ударів по розгортанням систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння, техніка і живої сили ворога.

Про це інформує спікер ОК "Південь".

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

За підтвердженими даними відомо, що ворог втратив 36 росіян, танк, 2 паливозаправники, 2 одиниці автобронетехніки, 3 артсистеми великого калібру,

4 гелікоптери і 5 складів з боєприпасами. Остаточні втрати дорозвідуються.

Атаки дронами-камікадзе продовжуються по всій Україні. 4 таких безпілотники збито над Вінниччиною, ще 1 – над Черкащиною.

Нагадаємо, що на півдні раніше українські військові виконали 300 вогневих завдань і знищили 23 росіян.

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