Українські військові знищили 50 складів з боєприпасами окупантів за допомогою HIMARS - Резніков

Військові ЗСУ знищили 50 російських складів боєприпасів росіян за допомогою поставлених США реактивних систем HIMARS.

Про це заявив у понеділок, 25 липня, міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону "Єдині Новини".

"HIMARS наші артилеристи використовують дуже філігранно, працюють, як хірург зі скальпелем. Був звіт наших колег, і вони, по-суті, своєю інформацією із супутників підтвердили нашу інформацію про кількість знищених складів боєприпасів орків, кількість командних пунктів, і йдеться про пів сотні об'єктів, тільки там, де зберігаються боєприпаси", - сказав він.

Резніков додав, що знищення складів боєприпасів окупантів не дає росіянам вести активні бойові дії.

"Це обрізає їхні логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії, насипаючи великою кількістю снарядів та пострілів по наших Збройних силах", — сказав Резніков.

Нагадаємо, США передадуть Україні до 30 HIMARS та велику кількість боєприпасів до них.

Однак в Білому домі заявили, що США не готові постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до систем HIMARS, адже їхнє застосування може перетворити війну в Україні на глобальний конфлікт.

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