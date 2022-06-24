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Українські військові знищили колону "Камазів" з боєприпасами та паливом рашистів: відео

Українські військові знищили колону "Камазів" з боєприпасами та паливом рашистів: відео

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Українські військові знищили колону "Камазів" з боєприпасами та паливом рашистів: відео

скриншот з відео / ДШВ ЗСУ

Артилеристи десантно-штурмувих військ знищили колону з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами російських окупантів.

На відео зафіксовано, як військові артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили ворожу колону "Камазів" "запаковану" боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами російських військових.

Відповідний ролик оприлюднив штаб Десантно-штурмових війська ЗС України.

"Маючи точні координати, артилерія десантників філігранно нанесла вогневе ураження та спалила вщент тилову техніку російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

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